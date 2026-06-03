Corpus Domini Messa al Patronato La processione fino a piazzale Alpini
Il 4 giugno si terrà la celebrazione della Solennità di Corpus Domini con una messa al Patronato, presieduta dal Vescovo. La cerimonia sarà seguita da una processione che raggiungerà piazzale Alpini. Il tema scelto per l’evento è “Eucaristia, Pane della gioia che scaturisce dall’amore”. La funzione si svolgerà giovedì sera e coinvolgerà i partecipanti in una manifestazione religiosa pubblica.
La SOLENNITÀ. Giovedì sera 4 giugno il Vescovo Beschi presiederà la celebrazione: il tema scelto è «Eucaristia, Pane della gioia che scaturisce dall’amore». L’invito a tutte le parrocchie. Quella del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo è una tra le solennità più importanti dell’intero anno liturgico cattolico. Si tratta di uno dei momenti di preghiera più intensi per i fedeli cristiani, nel corso del quale viene celebrato il dogma della presenza reale di Gesù Cristo nell’Eucaristia. Ogni anno, la Diocesi di Bergamo celebra questo appuntamento fondamentale in una chiesa diversa. Si partirà con la celebrazione eucaristica presieduta dal... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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