corpus domini messa al patronato la processione fino a piazzale alpini

Notizia in breve

Il 4 giugno si terrà la celebrazione della Solennità di Corpus Domini con una messa al Patronato, presieduta dal Vescovo. La cerimonia sarà seguita da una processione che raggiungerà piazzale Alpini. Il tema scelto per l’evento è “Eucaristia, Pane della gioia che scaturisce dall’amore”. La funzione si svolgerà giovedì sera e coinvolgerà i partecipanti in una manifestazione religiosa pubblica.