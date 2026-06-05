corpus domini sbocciano le fiorite

Le celebrazioni del Corpus Domini si svolgono nuovamente con le fiorite a Capannori. Quest’anno, gli eventi si terranno a Camigliano, lungo il viale di Villa Torrigiani, e nel piazzale della chiesa a Capannori. Le altre fiorite sono previste a Colle di Compito e al Santuario di S.

Ritornano le fiorite del Corpus Domini a Capannori. Quest’anno lo spettacolo di fiori si svolgeranno a Camigliano, sul viale di Villa Torrigiani, a Capannori, sul piazzale della chiesa, a Colle di Compito, al Santuario di S.Maria Assunta, a Lammari sul piazzale della chiesa, a Marlia, nel parco della RSA Don "A. Gori", a Ruota e a San Gennaro. Le tradizionali infiorate a Capannori sono capolavori realizzati con petali, semi ed essenze naturali. Le comunità locali allestiscono tappeti colorati. Sia nel capoluogo, ma ad esempio anche nel borgo collinare di Ruota. Molto suggestivo, con processione e lunghi "tappeto" floreali che soddisfano tutti gli organi di senso, con colori sgargianti e profumi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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