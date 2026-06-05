Corpus Domini il corteo riempie il centro storico di Viterbo | L' amore sia modello di vita | FOTO E VIDEO
Nel centro storico di Viterbo si è svolta la tradizionale processione del Corpus Domini. Il corteo, formato da numerosi partecipanti, ha attraversato le vie principali della città. L’evento si è svolto in serata, con la partecipazione di cittadini che hanno sfilato insieme. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, mantenendo il percorso previsto. La processione ha coinvolto diverse associazioni e gruppi religiosi locali, che hanno partecipato con canti e riti tradizionali.
?Tanti viterbesi sono scesi in strada stasera per la tradizionale processione del Corpus Domini, che ha attraversato le vie principali del centro storico. L'evento quest'anno ha cambiato schema logistico a causa dei lavori di restauro ancora in corso all'interno della cattedrale, spostando il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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