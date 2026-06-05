Corpus Domini il corteo riempie il centro storico di Viterbo | L' amore sia modello di vita | FOTO E VIDEO

Notizia in breve

Nel centro storico di Viterbo si è svolta la tradizionale processione del Corpus Domini. Il corteo, formato da numerosi partecipanti, ha attraversato le vie principali della città. L’evento si è svolto in serata, con la partecipazione di cittadini che hanno sfilato insieme. La manifestazione si è conclusa senza incidenti, mantenendo il percorso previsto. La processione ha coinvolto diverse associazioni e gruppi religiosi locali, che hanno partecipato con canti e riti tradizionali.