Viterbo Corpus Domini | nuovi percorsi e blocchi del traffico

La messa per la festa del Corpus Domini si terrà in una piazza diversa rispetto alla Cattedrale, nel centro storico. Dopo le 19, alcune strade vicino alla piazza saranno chiuse al traffico, tra cui via principale e alcune traverse. Sono previste deviazioni e limitazioni temporanee per consentire le processioni e gli eventi collegati alla celebrazione. Le chiusure dureranno fino a sera, con indicazioni specifiche per i veicoli in transito.

Dove si svolgerà la messa al posto della Cattedrale?. Quali strade saranno chiuse al traffico dopo le ore 19?. In quali zone è vietata la sosta con rimozione forzata?. Come cambierà il percorso della processione quest'anno?.? In Breve Funzione alle 18 presso la basilica di San Francesco alla Rocca. Divieto sosta con rimozione forzata dalle ore 16:00 in diverse zone. Interruzioni e deviazioni del traffico previste dopo le ore 19:00. Ordinanza numero 333 del 25 maggio 2026 emessa dalla Polizia Locale. Viterbo, giovedì 4 giugno: la processione del Corpus Domini trasforma il centro storico. La celebrazione del Corpus Domini a Viterbo si svolgerà giovedì 4 giugno con un cambio di programma logistico dovuto ai lavori di restauro della Cattedrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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