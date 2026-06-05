Corpus Domini a Bari | la processione tra le piazze e la diretta TV

La processione di Corpus Domini a Bari si svolgerà oggi nel centro storico, attraversando piazze e vicoli come Piazza del Ferrarese, Via Sparano e Largo Albicocca. Il corteo partirà alle 18 da una chiesa centrale e si snoderà lungo le strade principali della zona. La celebrazione sarà trasmessa in diretta TV, e sono previste modalità di partecipazione dedicate a anziani e malati, con accesso facilitato e servizi di assistenza.

Quali piazze e vicoli del centro storico attraverserà il corteo?. Come potranno partecipare gli anziani e i malati alla celebrazione?. A che ora e su quale canale si può seguire la diretta?. Dove si concluderà il percorso con la benedizione eucaristica?.? In Breve Diretta televisiva sul canale 17 dalle ore 18:55 per anziani e malati. Percorso tra Piazza Odegitria, Piazza Federico II e via Sparano. Corteo dalla Cattedrale alla Parrocchia San Ferdinando per la benedizione finale. Celebrazione presieduta da Monsignor Giuseppe Satriano domenica 7 giugno ore 19. Bari si prepara alla solennità del Corpus Domini con la processione eucaristica di domenica 7 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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