Perugia l' annuncio dell' archidiocesi | cambia la data del Corpus Domini e della processione
L'archidiocesi di Perugia ha comunicato che la data del Corpus Domini e della processione sarà spostata. La nuova data sarà comunicata successivamente. La processione si svolgerà fino alla basilica. Nessun dettaglio sulle date precedenti o successive è stato reso noto. La decisione riguarda esclusivamente il calendario delle celebrazioni religiose nell’area. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’archidiocesi.
L'archidiocesi di Perugia annuncia il cambio di data per la solennità del Corpus Domini e per la processione fino alla basilica. “Da quest’anno, a Perugia città, la solennità del Corpus Domini si celebra la sera di giovedì, il 4 giugno, alle ore 20.30, nella cattedrale di San Lorenzo, con la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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