Perugia l' annuncio dell' archidiocesi | cambia la data del Corpus Domini e della processione

Notizia in breve

L'archidiocesi di Perugia ha comunicato che la data del Corpus Domini e della processione sarà spostata. La nuova data sarà comunicata successivamente. La processione si svolgerà fino alla basilica. Nessun dettaglio sulle date precedenti o successive è stato reso noto. La decisione riguarda esclusivamente il calendario delle celebrazioni religiose nell’area. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’archidiocesi.