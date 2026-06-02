Perugia l' annuncio dell' archidiocesi | cambia la data del Corpus Domini e della processione

Da perugiatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'archidiocesi di Perugia ha comunicato che la data del Corpus Domini e della processione sarà spostata. La nuova data sarà comunicata successivamente. La processione si svolgerà fino alla basilica. Nessun dettaglio sulle date precedenti o successive è stato reso noto. La decisione riguarda esclusivamente il calendario delle celebrazioni religiose nell’area. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’archidiocesi.

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L'archidiocesi di Perugia annuncia il cambio di data per la solennità del Corpus Domini e per la processione fino alla basilica. “Da quest’anno, a Perugia città, la solennità del Corpus Domini si celebra la sera di giovedì, il 4 giugno, alle ore 20.30, nella cattedrale di San Lorenzo, con la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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