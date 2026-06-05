Corinaldo | salute e prevenzione maschile chiudono il festival

Il festival a Corinaldo si è concluso con la chiusura delle iniziative dedicate alla salute e alla prevenzione maschile. Sabato mattina, presso la sede dell’evento, saranno disponibili visite gratuite condotte da specialisti in diversi ambiti medici. L'obiettivo è promuovere l’attenzione alla salute maschile, affrontando anche il ruolo degli stereotipi di genere che possono influenzare il benessere degli uomini. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Come possono gli stereotipi di genere influenzare la salute degli uomini? Quali specialisti offriranno visite gratuite sabato mattina a Corinaldo? Perché molti uomini tendono a ignorare i segnali di malessere fisico? Come può la prevenzione medica diventare una scelta di consapevolezza??? In Breve Screening urologico con Dr. Gianni Parri e consulenza dietetica con Dr.ssa Nadia Rotatori. Controlli medici gratuiti presso la sede AVIS dalle 8:30 alle 11:00. Dibattito Manutenzione uom . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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