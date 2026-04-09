Tra il 28 e il 30 maggio si terrà il festival Ior Life, organizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo. L’evento si propone di promuovere la prevenzione attraverso attività che coinvolgono scienza, sport e natura, con l’intento di spostare l’attenzione dalla fase clinica alla dimensione sociale e quotidiana. La manifestazione si svolge in diverse location e prevede incontri, dimostrazioni e iniziative aperte al pubblico.

L’Istituto Oncologico Romagnolo organizza tra il 28 e il 30 maggio un festival multidisciplinare denominato Ior Life, con l’obiettivo di spostare il baricentro della prevenzione dalle strutture cliniche alla dimensione sociale e quotidiana. L’evento, presentato presso il Prime Center di Cesena, vedrà protagonisti esperti di medicina, climatologia, giornalismo e sport, con una programmazione che si snoderà tra Cesena e Palazzo Sidera a Forlì. Una nuova visione della cura tra scienza e responsabilità collettiva. Il concetto di salute sta vivendo una trasformazione profonda, passando da una questione puramente tecnica riservata a specialisti e ricercatori a una responsabilità condivisa che coinvolge l’intera comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute e prevenzione: il grande festival tra scienza, sport e natura

Un assist per la tua salute, Farmacentro e Sir Sicoma Monini Perugia creano un ponte tra sport e prevenzioneFarmacentro e Sir Sicoma Monini Perugia insieme per la salute con una nuova iniziativa nelle farmacie del territorio con l’obiettivo di consolidare...

Leggi anche: Acea, grande successo per la “Maratona dell’acqua” di Roma, tra sport e risorse della natura

Temi più discussi: Salute e prevenzione: 400 partecipanti a Firenze alla Festa degli stili di vita; Messner sui dati ASTAT: la prevenzione rimane la chiave per la salute; Prevenzione e benessere: la scuola come pilastro della salute; Ciclo di incontri su salute e prevenzione: tre appuntamenti per nuovi stili di vita.

Prevenzione e sport, torna nelle città italiane il Tour della saluteCon oltre 70mila consulti medici all'attivo, eseguiti gratuitamente, a partire dal 2018 in più di 80 piazze italiane, è pronta a partire l'ottava edizione del Tour della Salute, l'evento itinerante, c ... ansa.it

Il Napoli in campo per la prevenzione e la salute: Muoversi fa benePrevenzione e futuro. Il Napoli scende in campo al fianco della Fondazione Valter Longo per combattere obesità e sovrappeso. Attraverso un video, che ha visto come protagonista il terzino azzurro ... corrieredellosport.it

Il Napoli in campo per la prevenzione e la salute: "Muoversi fa bene" - facebook.com facebook

In base alla texture dei propri capelli e allo stato di salute in cui riversano, per un trattamento impalpabile che agisce in profondità x.com