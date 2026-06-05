Coppa Italia U19 | Senigallia sfida Bergamo con record imbattuto

La squadra under 19 di Senigallia si prepara a affrontare Bergamo nella prossima partita di Coppa Italia, portando con sé un record di imbattibilità. I giovani atleti, tutti tra i 15 e i 16 anni, si allenano intensamente per sostenere l’impatto di una squadra forte e competitiva. Lo staff tecnico sta studiando strategie specifiche per mantenere l’imbattibilità e affrontare al meglio questa sfida.

Come faranno quindicenni e sedicenni a reggere l'urto contro Bergamo? Quale strategia userà lo staff tecnico per mantenere l'invincibilità? Perché questo gruppo è riuscito a mantenere un record perfetto? Cosa serve alle biancorosse per trasformare il miracolo in titolo??? In Breve Record di 18 vittorie totali tra prima e seconda fase stagionale. Staff tecnico guidato da Cristiano Gaspari con il supporto di Paolo Santini. Metà del roster composto da giocatrici di 15 e 16 . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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