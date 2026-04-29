Senigallia Italia Viva sfida il futuro con la lista di Romano

A Senigallia, Italia Viva ha deciso di sostenere la candidatura di Dario Romano entrando nella lista Progetto Senigallia Riformista. La decisione è stata annunciata recentemente e fa parte di un’alleanza politica locale che mira a supportare la candidatura del politico. La lista include diversi candidati e si presenta alle elezioni comunali con l’obiettivo di concorrere alle amministrative in programma.

? Cosa sapere Italia Viva entra nella lista Progetto Senigallia Riformista a sostegno di Dario Romano.. Michela Gambelli e Giacomo Cuccaroni guidano il polo centrista per le amministrative locali.. A Senigallia, la strategia elettorale per le prossime amministrative prende una direzione precisa con l’ingresso ufficiale di Italia Viva nella lista civica Progetto Senigallia Riformista, sostenitrice del candidato sindaco Dario Romano. Mentre i caffè della città iniziano a ospitare i primi dibattiti sulla gestione del bene comune, il polo riformista ha delineato i propri volti e le proprie priorità. La nuova formazione, che si propone come l’anima centrista all’interno della coalizione progressista guidata da Romano, punta a unire l’esperienza di chi conosce già i corridoi del potere con l’energia di nuovi soggetti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, Italia Viva sfida il futuro con la lista di Romano Notizie correlate Senigallia, la sfida di Romano: il centrosinistra punta sulla nuova unioneLa sfida per il governo di Senigallia si entra nel vivo con il centrosinistra che punta a ricompattare le proprie forze in vista del voto previsto... Senigallia, scende in campo Fratelli d’Italia: la lista è ufficiale? Cosa sapere Corrado Canafoglia e Massimo Bello depositano oggi la lista Fratelli d'Italia a Senigallia.