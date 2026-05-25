La Juventus Women U19 ha vinto la finale di Coppa Italia battendo il Parma 2-0. La partita si è conclusa con questa vittoria, confermando il successo precedente della squadra.

Dopo l’amarezza che ha caratterizzato la fase finale del campionato, la Juventus Women U19 rialza la testa e conquista per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia. Nell’ultimo atto della competizione, disputato allo Stadio Romeo Menti di Vicenza, la formazione allenata da Bruzzano supera per 2-0 il Parma, portando in bacheca un nuovo importante trofeo. Decidono Volpini e Santarella. La partita si sblocca dopo poco più di un quarto d’ora, con la Juventus che si porta in vantaggio al 17’ grazie a Volpini, che sfrutta un errore della difesa ducale e firma l’1-0. Le bianconere provano a trovare il gol del raddoppio già nel primo tempo, ma al 45? è la traversa a fermare la conclusione di Krasniqi, sfortunata anche nella ripresa quando vede sfuggire la gioia del gol per pochi centimetri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus Women U19 vince la Coppa Italia: Parma ko 2-0 in finale

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Juventus Women 2-1 Napoli | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women

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