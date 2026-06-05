Sabato 6 e domenica 7 giugno, l’El Cap Indoor Climbing di L’Aquila ospita la prima tappa della Coppa Italia Giovanile Lead 2026, coinvolgendo le categorie Under 15 e Under 17. La competizione segna il debutto stagionale per queste fasce d’età. I partecipanti si sfidano su percorsi di arrampicata sportiva indoor, con esercizi specifici per ogni categoria. La manifestazione si svolge in un impianto dedicato e aperto al pubblico.

Sabato 6 e domenica 7 giugno l’El Cap Indoor Climbing di L’Aquila ospita la prima tappa della Coppa Italia Giovanile Lead 2026. In gara le categorie Under 15 e Under 17 per il primo appuntamento nazionale della stagione. La stagione nazionale dell’arrampicata sportiva giovanile entra nel vivo con la prima tappa della Coppa Italia Giovanile Lead 2026, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno presso l’El Cap Indoor Climbing di L’Aquila. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Coppa Italia Giovanile Lead, a L’Aquila il debutto stagionale per Under 15 e Under 17

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