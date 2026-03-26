Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo l’Italia in gara | Paltrinieri e gli Azzurri al debutto stagionale

Inizia la stagione della Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo, con le competizioni in programma nel fine settimana sul Mar Rosso, a Soma Bay. L’Italia partecipa con alcuni atleti, tra cui il nuotatore di punta, che disputerà le sue prime gare stagionali. La competizione coinvolge diverse nazioni e si svolge in acque libere, con atleti che si preparano a sfidarsi su distanze variabili.

Rubaudo: “Importanza maggiore, adesso il ranking contribuisce con la qualifica alle Olimpiadi”. Antonelli: “C’è entusiasmo e voglia di gareggiare, dopo un lungo inverno in piscina. Inizia ufficialmente la stagione che porterà agli Europei” Soma Bay, 26 marzo 2026 – Riparte la stagione della Coppa del Mondo di Nuoto in Acque Libere, e in questo week end, l’Italia sarà protagonista sul Mar Rosso e a Soma Bay. E’ la ventesima edizione del circuito iridato, quella del 2026, che ha in programma gare e campioni come attori principali. Gli Azzurri sono già in Egitto, da sabato scorso, e saranno in gara nella 10 km maschile e femminile su un percorso di 1,66 km. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Se l’Italia batterà l’Irlanda del Nord si qualificherà per la finale dei playoff per i Mondiali 2026. Se perderà invece sarà esclusa dalla Coppa del Mondo che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Cosa accade in caso di pareggio: https://fanpa.ge/104b8 facebook

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