Coppa Italia Giovanile Lead Under 15 e 17 | la prima tappa il 6 e 7 giugno all’El Cap de L’Aquila Il programma completo
Il 6 e 7 giugno si svolge all’El Cap de L’Aquila la prima tappa della Coppa Italia Giovanile Lead Under 15 e 17. Sabato si disputano qualifiche e finali U17, mentre domenica sono in programma le finali U15 e le premiazioni. L’ingresso al pubblico è gratuito per tutte le fasi della competizione.
Sabato 6 qualifiche e finali U17, domenica 7 finali U15 e premiazioni. Ingresso gratuito al pubblico per tutte le fasi di gara. Iscrizioni chiuse il 2 giugno, tardive entro il 3 giugno L’arrampicata giovanile italiana si dà appuntamento in Abruzzo. Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 la palestra El Cap Indoor Climbing de L’Aquila. 🔗 Leggi su Sportface.it
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