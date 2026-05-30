Coppa Italia Giovanile Lead Under 15 e 17 | la prima tappa il 6 e 7 giugno all’El Cap de L’Aquila Il programma completo

Notizia in breve

Il 6 e 7 giugno si svolge all’El Cap de L’Aquila la prima tappa della Coppa Italia Giovanile Lead Under 15 e 17. Sabato si disputano qualifiche e finali U17, mentre domenica sono in programma le finali U15 e le premiazioni. L’ingresso al pubblico è gratuito per tutte le fasi della competizione.