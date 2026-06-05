Cooperativa Intrecci Opportunità per i giovani

Una cooperativa locale ha aperto opportunità di lavoro per i giovani, offrendo loro la possibilità di avviare un percorso professionale. La proposta riguarda incarichi che consentono di accumulare esperienza e avvicinarsi al mondo del lavoro. La durata dell’iniziativa permette ai partecipanti di impegnarsi nel tempo e di sviluppare competenze specifiche nel settore. L’obiettivo è favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro attraverso un’esperienza diretta e concreta.

PISTOIA L’occasione di impegnarsi iniziando a costruire il proprio futuro lavorativo. C’è tempo sino al 10 giugno per i giovani, tra i 18 e i 29 anni, per aderire a uno dei progetti di Servizio Civile Regionale della cooperativa sociale Intrecci, che ha quattro ambiti di intervento: socio-educativo, intercultura, inclusione e infanzia. Sono 24 i posti a disposizione. Nel corso degli anni una parte dei giovani che ha scelto di svolgere il servizio civile con ’Intrecci’ ha poi proseguito il percorso lavorativo con la cooperativa, trasformando l’esperienza in una reale opportunità di crescita e inserimento professionale. Cinque posti sono a disposizione nel progetto Intrecci educativi: il servizio civile nei servizi all’infanzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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