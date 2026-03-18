Pastorizia un mestiere per giovani | sabato 21 marzo a Palomar la mostra fotografica Intrecci

Sabato 21 marzo a Palomar, Casa della Cultura di Arezzo, si terrà la mostra fotografica “Intrecci” dedicata alla pastorizia giovanile. L’evento presenta immagini che raccontano il lavoro dei giovani pastori, con fotografie realizzate da autori locali e realizzate nel contesto della tradizione pastorale. La mostra si inserisce nel programma di iniziative dedicate alla cultura rurale e alle nuove generazioni.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Pastorizia, un mestiere per giovani: sabato 21 marzo a Palomar – Casa della cultura l’inaugurazione della mostra fotografica “Intrecci” di Mario Lanini e la tavola rotonda a cura di Slow Food Valdarno di Sopra in cui pastore e pastori di Abruzzo e Toscana racconteranno la propria esperienza e attività. La pastorizia protagonista a San Giovanni Valdarno con una giornata dedicata al racconto, al confronto e alla valorizzazione di un mestiere antico ma sempre più attuale. Sabato 21 marzo Palomar Casa della Cultura ospiterà un’iniziativa che riunirà pastore e pastori provenienti da Abruzzo e Toscana per condividere esperienze, criticità e prospettive future del settore, affiancando al dibattito pubblico anche l’inaugurazione della mostra fotografica “Intrecci” di Mario Lanini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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