CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN LCA IN BLOCCO UNICO

Il 21 maggio 2026 alle ore 10.00 si terrà presso lo studio notarile di Bologna un'assemblea per la cessione del ramo d’azienda di una cooperativa sociale in liquidazione. La riunione si svolgerà sotto la supervisione di un notaio, con l’obiettivo di formalizzare la cessione in blocco unico di questa attività. La comunicazione riguarda i soci e i soggetti interessati alla procedura.

AVVISA - che il giorno 21 MAGGIO 2026 ad ore 10.00 presso la Dott.ssa Rosanna Di Gesu, Notaio in Bologna, con Studio in Via Calzolerie n. 1 a Bologna, si terrà la vendita del ramo d’azienda di proprietà della intestata procedura sito nel Comune di Faenza (RA), via Ravegnana n. 218-222, composto dai beni indicati nell’apposita perizia di stima, in blocco unico, al prezzo base di seguito specificato, come vengono brevemente individuati nella relativa documentazione e con le modalità indicate nell’avviso di vendita disponibile sul sito internet www.astegiudiziarieravenna.it al prezzo base ivi specificato di complessivi Euro 92.800,00 (novantaduemilaottocento00) oltre ad IVA o imposta di registro ed oneri di legge, con le prescrizioni ivi specificate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Futuro della Ternana, si riapre la trattativa per la cessione del ramo d’azienda della clinicaTernana Calcio, riaperta la trattativa tra Stadium Spa e Università Niccolò Cusano per la cessione del ramo d'azienda clinica: in gioco 14 milioni e la sopravvivenza del club. calciofere.it

Stadio-clinica, salta l'acquisizione del ramo d'aziendaIl closing non è andato in porto. L’accordo tra Stadium Spa, società veicolo della Ternana Calcio, e l’Università Niccolò Cusano per la cessione del ramo d’azienda della clinica si è fermato a ... ternananews.it

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