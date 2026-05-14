Se il collega ritarda posso lasciare la classe o prevale l’obbligo di sorveglianza? Ecco cosa vi consiglia l’avvocato De Martino

Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra, condotta da Francesco Bunetto, si è parlato anche di una situazione molto frequente nelle scuole: il docente costretto a spostarsi da un plesso all’altro durante il cambio dell’ora, con il rischio di lasciare una classe scoperta o arrivare in ritardo nella successiva. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Se un docente percepisce un rischio a scuola, ha l’obbligo di segnalare al Dirigente? “Sì, e vi spiego come fare”. Il punto dell’Avvocato De MartinoNella trasmissione “ Diritto in cattedra ” condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato un tema centrale per il...

Argomenti più discussi: Ritardo del docente e vigilanza della classe, De Martino: Il collaboratore rischia senza incarico scritto; Se uno studente entra in ritardo, anche di pochi minuti, segnatelo sempre sul registro. Il consiglio dell'Avvocato De Martino; Vigilanza a scuola: quando il docente rischia davvero? DIRITTO IN CATTEDRA con AVV. DE MARTINO 6 maggio ore 16.