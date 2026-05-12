Collega in ritardo al cambio d’ora posso lasciare la classe al collaboratore? Quando allontanarsi è considerato colpa grave Il Punto di De Martino

Durante una puntata del programma Diritto in cattedra, l’avvocato Alessandro De Martino ha discusso di una domanda frequente tra insegnanti: se è possibile lasciare la classe in ritardo rispetto al cambio d’ora e se il collaboratore può occuparsi della classe in quei momenti. Sono stati analizzati anche i casi in cui allontanarsi viene considerato “colpa grave” e le eventuali conseguenze legali di tali comportamenti.

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