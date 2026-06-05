Controlli sui treni e in stazione | identificate 2.272 persone 12 arresti e denunce

Durante i controlli straordinari sui treni e nelle stazioni, sono state identificate 2.272 persone. Sono stati effettuati 12 arresti e denunce. La campagna, organizzata dalla Questura e condotta dalla Polizia Ferroviaria, mirava a rafforzare la sicurezza per i viaggiatori che quotidianamente frequentano l’area. Le operazioni hanno coinvolto controlli su passeggeri e bagagli, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire un ambiente più sicuro.

È successo davvero di tutto in questi giorni all'esito della vasta campagna di controlli straordinari disposti dalla Questura di Brescia con l'impegno in prima linea della Polfer, la Polizia Ferroviaria: l'obiettivo è quello di garantire la sicurezza agli utenti che quotidianamente frequentano e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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