Maxi controlli dei carabinieri | identificate 5mila persone scattano denunce e arresti

Nel corso delle ultime due settimane, le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi controlli nella zona, identificando circa 5.000 persone. Durante questa operazione, sono state emesse diverse denunce e alcuni soggetti sono stati arrestati. L’attività ha coinvolto operazioni di verifica nel territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante il periodo pasquale. I controlli hanno interessato diverse aree e sono stati condotti in modo capillare.