Maxi controlli dei carabinieri | identificate 5mila persone scattano denunce e arresti
Nel corso delle ultime due settimane, le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi controlli nella zona, identificando circa 5.000 persone. Durante questa operazione, sono state emesse diverse denunce e alcuni soggetti sono stati arrestati. L’attività ha coinvolto operazioni di verifica nel territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante il periodo pasquale. I controlli hanno interessato diverse aree e sono stati condotti in modo capillare.
Maxi controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Monza e Brianza. Negli ultimi 15 giorni, in concomitanza con le feste di Pasqua, i militari dell’Arma sono stati impegnati in un articolato piano straordinario di controllo del territorio. Con particolare attenzione alle zone sensibili.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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