Controlli su alberghi bar e strutture ricettive | revoche di autorizzazioni e sanzioni

La Polizia di Stato ha controllato più di 70 attività tra alberghi, bar e altre strutture ricettive nella provincia di Brindisi. Durante le verifiche sono state revocate alcune autorizzazioni e sono state emesse sanzioni amministrative. L'operazione ha coinvolto l'intera area e ha riguardato la verifica del rispetto delle norme vigenti.

BRINDISI - Oltre 70 attività, tra strutture ricettive ed esercizi pubblici, sono state poste sotto controllo dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'operazione di verifica amministrativa che ha interessato l'intera provincia di Brindisi. L'iniziativa, sviluppata nel corso degli ultimi due mesi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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