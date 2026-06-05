Caporalato e sfruttamento lavorativo l' assessore Albano | Serve un coordinamento strutturale tra istituzioni e parti sociali
Un intervento pubblico ha sottolineato la necessità di rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, forze di controllo e organizzazioni sociali per combattere il caporalato e lo sfruttamento lavorativo. L’obiettivo è creare un coordinamento più strutturato tra i vari livelli di istituzioni e i soggetti coinvolti, affinché la tutela dei lavoratori diventi una priorità immediata.
"Rafforzare ulteriormente il coordinamento tra istituzioni nazionali, regionali e locali, forze ispettive, parti sociali e terzo settore è una necessità assoluta affinché la tutela della vita, della dignità e della sicurezza dei lavoratori diventi una priorità concreta e non più rinviabile". Lo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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