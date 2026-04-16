Pietro Salini | Più sinergia tra Istituzioni imprese e università per sistema Paese delle infrastrutture più competitivo

Un dirigente del settore delle infrastrutture ha sottolineato l'importanza di aumentare la collaborazione tra istituzioni, imprese e università per rendere il sistema Paese più competitivo. In vista di un mercato globale delle infrastrutture che si stima raggiungerà i 5,18 trilioni di dollari entro il 2030, si evidenzia la necessità di un lavoro sinergico tra i vari attori coinvolti. La proposta mira a rafforzare le relazioni tra i diversi settori per favorire la crescita e lo sviluppo.

"Per continuare a competere ai massimi livelli in un mercato mondiale delle infrastrutture che raggiungerà i 5,18 trilioni di dollari al 2030, è necessario rafforzare sempre più la collaborazione sistemica tra istituzioni, industria e accademia. È questa alleanza, più di ogni tecnologia, che trasforma un progetto in eredità per le future generazioni": a dirlo è stato Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild.🔗 Leggi su Fanpage.it

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