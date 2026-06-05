Contrasto al caporalato Albano | Coordinamento istituzionale è priorità non rinviabile

Il coordinamento tra istituzioni nazionali, regionali e locali, forze ispettive, parti sociali e terzo settore è stato definito una priorità per combattere il caporalato. L’obiettivo è migliorare la tutela della vita, della dignità e della sicurezza dei lavoratori. La necessità di rafforzare questa collaborazione è stata sottolineata come un passaggio indispensabile per rendere effettivi gli interventi contro il fenomeno.

"Rafforzare ulteriormente il coordinamento tra istituzioni nazionali, regionali e locali, forze ispettive, parti sociali e terzo settore è una necessità assoluta affinché la tutela della vita, della dignità e della sicurezza dei lavoratori diventi una priorità concreta e non più rinviabile". Lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Regione Toscana, la cabina di regia conferma fra le priorità il contrasto al caporalatoLa Regione Toscana ha confermato che la lotta al caporalato rimane una delle principali priorità.

«Il contrasto al caporalato non può limitarsi alla sola repressione»La Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di diversi soggetti coinvolti in un sistema di...

Caporalato: perché i fatti di Cosenza non sono un caso isolatoI braccianti bruciati vivi ad Amendolara ci parlano di un fenomeno molto più diffuso di quanto pensiamo. Non solo campi agricoli: il caporalato attraversa logistica, trasporti e appalti in tutta Itali ... ilbolive.unipd.it

Contrasto al lavoro nero e al caporalatoContrasto ai fenomeni di lavoro nero e sfruttamento del lavoro in agricoltura: ecco cosa cambia dopo le decisioni del Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei Ministri ha da poco approvato un disegno ... affaritaliani.it