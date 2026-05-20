Il contrasto al caporalato non può limitarsi alla sola repressione
La Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza ha condotto un’operazione che ha portato all’arresto di diversi soggetti coinvolti in un sistema di caporalato. I controlli hanno scoperto braccianti agricoli provenienti dall’India, costretti a lavorare in condizioni di schiavitù e pagati fino a 13mila euro. Anche il sindacato Fai Cisl ha commentato l’esito dell’indagine, evidenziando l’importanza di interventi che vadano oltre la repressione. La vicenda mette in luce la presenza di pratiche illecite nel settore agricolo.
Anche Fai Cisl commenta l'esito dell'ennesima operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su braccianti agricoli ridotti in schiavitù fatti arrivare dall'India dietro pagamenti che arrivavano fino a 13mila euro. LEGGI QUI. La Federazione agroalimentare della Cisl sottolinea «come. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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