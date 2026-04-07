La Regione Toscana ha confermato che la lotta al caporalato rimane una delle principali priorità. La cabina di regia regionale ha ribadito l’impegno a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto, puntando su strumenti più efficaci e condivisi. La decisione arriva in un momento in cui il tema del caporalato continua a essere al centro dell'attenzione pubblica e politica.

PRATO – La prevenzione e il contrasto al ‘caporalato’ restano una priorità della Regione, che intende proseguire su questa linea con strumenti sempre più efficaci e condivisi. Si è riunita oggi (7 aprile) in sala Pegaso la cabina di regia regionale prevista dal potocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, che assicura un approccio multidisciplinare per obiettivi che includono promozione e trasparenza dei rapporti di lavoro, valorizzazione delle imprese etiche, monitoraggio costante tramite una relazione tecnica annuale. Al tavolo, gli assessori a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras, a formazione e... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Regione Toscana, la cabina di regia conferma fra le priorità il contrasto al caporalato

Caporalato e sfruttamento in agricoltura, oggi la cabina di regia con Marras, Lenzi e MonniArezzo, 7 aprile 2026 – Caporalato e sfruttamento in agricoltura, oggi la cabina di regia con Marras, Lenzi e Monni.

Cabina di regia per prevenire il caporalato: accordo tra istituzioni per monitorare i lavoratori stagionaliA Brindisi, nella provincia della Puglia, è stata insediata una cabina di regia per far funzionare il protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso...

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Nuovo consiglio regionale della Toscana, la composizione e i nomiFirenze, 14 ottobre 2025 – A nemmeno 24 ore dai risultati delle elezioni regionali in Toscana, che hanno sancito la riconferma di Eugenio Giani alla guida della Regione, prende forma la composizione ... lanazione.it

Biblioteche e archivi, dalla Regione Toscana 1,5 milioni di euro. Per quest’anno assegnati 1,2 milioni di euro alle 12 reti documentarie locali e 335 mila euro ai 5 servizi specialistici a carattere regionale. Cristina Manetti: “Investimento sulla crescita della comu - facebook.com facebook

Lavoratori dei #Prontosoccorso della #Toscana in presidio davanti al Consiglio Regionale contro il taglio delle indennità arretrate da parte della giunta @regionetoscana x.com