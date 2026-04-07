Regione Toscana la cabina di regia conferma fra le priorità il contrasto al caporalato
La Regione Toscana ha confermato che la lotta al caporalato rimane una delle principali priorità. La cabina di regia regionale ha ribadito l’impegno a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto, puntando su strumenti più efficaci e condivisi. La decisione arriva in un momento in cui il tema del caporalato continua a essere al centro dell'attenzione pubblica e politica.
PRATO – La prevenzione e il contrasto al ‘caporalato’ restano una priorità della Regione, che intende proseguire su questa linea con strumenti sempre più efficaci e condivisi. Si è riunita oggi (7 aprile) in sala Pegaso la cabina di regia regionale prevista dal potocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, che assicura un approccio multidisciplinare per obiettivi che includono promozione e trasparenza dei rapporti di lavoro, valorizzazione delle imprese etiche, monitoraggio costante tramite una relazione tecnica annuale. Al tavolo, gli assessori a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras, a formazione e... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Caporalato e sfruttamento in agricoltura, oggi la cabina di regia con Marras, Lenzi e MonniArezzo, 7 aprile 2026 – Caporalato e sfruttamento in agricoltura, oggi la cabina di regia con Marras, Lenzi e Monni.
Cabina di regia per prevenire il caporalato: accordo tra istituzioni per monitorare i lavoratori stagionaliA Brindisi, nella provincia della Puglia, è stata insediata una cabina di regia per far funzionare il protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso...
Argomenti più discussi: REGIONE TOSCANA * :RIGENERAZIONE URBANA, 700 MILA EURO PER ROCCASTRADA: RECUPERO DELL'EX OPERA PIA CONTESSA PER NUOVI SERVIZI ALLA COMUNITÀ; Firenze ospiterà dal 27 al 29 ottobre Aura, the luxury travel event; Casa di Comunità di Reggello, sopralluogo al cantiere: apertura prevista il 2 maggio; Dentro e fuori dal carcere si lavora poco e male. Il garante: Mancano fondi e governance, situazione drammatica – ASCOLTA.
Nuovo consiglio regionale della Toscana, la composizione e i nomiFirenze, 14 ottobre 2025 – A nemmeno 24 ore dai risultati delle elezioni regionali in Toscana, che hanno sancito la riconferma di Eugenio Giani alla guida della Regione, prende forma la composizione ... lanazione.it
Biblioteche e archivi, dalla Regione Toscana 1,5 milioni di euro. Per quest’anno assegnati 1,2 milioni di euro alle 12 reti documentarie locali e 335 mila euro ai 5 servizi specialistici a carattere regionale. Cristina Manetti: “Investimento sulla crescita della comu - facebook.com facebook
Lavoratori dei #Prontosoccorso della #Toscana in presidio davanti al Consiglio Regionale contro il taglio delle indennità arretrate da parte della giunta @regionetoscana x.com