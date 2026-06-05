contraddizioni debiti e burocrazia ne parlano benedetto e barbera

"Ogni promessa è.. debito pubblico". Nei giorni in cui l’esecutivo ha chiesto e ottenuto da Bruxelles di spendere lo 0,3 per cento all’anno del Pil in investimenti nel settore energetico, senza che questi vengano conteggiati nei vincoli di bilancio europei, il libro ’Liberale è. Predicare inutilmente’ del presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto (pubblicato da Rubettino, con la prefazione di Carlo Cottarelli), avanza una serie di proposte per una rivoluzione (liberale) che serva veramente al Paese. Quello che il presidente della Fondazione Einaudi affronta è un viaggio dentro le contraddizioni che bloccano l’Italia da un tempo infinito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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