Contraddizioni futuriste | il candidato islamico benedetto da Vannacci

Un nuovo episodio si aggiunge alle tensioni politiche, questa volta coinvolgendo un candidato islamico che è stato definito “benedetto” da un esponente di estrema destra. La vicenda si inserisce nel quadro di dichiarazioni e posizioni controverse, già al centro di discussioni pubbliche, e si lega a un episodio passato che ha attirato l’attenzione mediatica in occasione del capodanno 2024. La vicenda si svolge nel contesto di dichiarazioni rilasciate da esponenti di partiti e movimenti politici.

Se volessimo scherzare potremmo dire che nelle mani di Emanuele Pozzolo - già deputato di FdI e ora con Futuro Nazionale di Vannacci - è stata trovata un'altra pistola fumante, dopo quella che gli portò incerta notorietà a Capodanno 2024. Stavolta gliela dovrebbe avere messa metaforcamente in mano un egiziano che il parlamentare ora vannacciano si è trovato a benedire in un incontro elettorale per una lista locale. È una storia curiosa, che vale la pena di raccontare, fosse anche al solo scopo di pretendere serietà da ogni esponente politico in campo, dopo le troppe stravaganze del passato più recente. A furia di attaccare Salvini per due candidati della Lega a Vigevano - ma "scomunicati" dal leader la sorpresa arriva a Trecate, seconda città della provincia di Novara con ventiduemila abitanti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Contraddizioni futuriste: il candidato islamico "benedetto" da Vannacci Notizie correlate “Vogliono imporre il calendario islamico”. Barricate alla proposta del partito islamico di chiudere le scuole per il RamadanIl partito islamico di Roma sta iniziando la sua marcia verso le elezioni del 2027 e sta già ponendo in chiaro quali sono i suoi capisaldi e... Samsung fabbriche futuriste guidate da intelligenza artificiale pronte per arrivare nel 2030l’orizzonte industriale si espande verso un modello di fabbrica autonomamente operante, supportato da tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.