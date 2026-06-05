Continuità didattica sostegno 2026 27 | scadenza il 26 giugno per l’inserimento dati a sistema da parte dei Dirigenti Precisazioni del Ministero

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato che entro il 26 giugno i dirigenti scolastici devono inserire nel sistema i dati relativi alla continuità didattica dei docenti a tempo determinato sui posti di sostegno per l'anno scolastico 20262027. La nota 14643 fornisce chiarimenti sulla procedura e le modalità di aggiornamento delle informazioni richieste.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso la nota 14643 per fornire chiarimenti sulla continuità didattica dei docenti a tempo determinato sui posti di sostegno per il prossimo anno scolastico (20262027). La comunicazione è rivolta ai dirigenti degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici e contiene precisazioni in merito alle operazioni di conferma dei docenti. Il documento ministeriale richiama la precedente nota DGPER n. 7766 del 26 marzo 2026, in particolare il punto B.1.3. In quella sede si stabiliva che, una volta conclusa positivamente l’istruttoria per la conferma del docente, il dirigente scolastico avrebbe potuto intervenire “esclusivamente per rettificare errori materiali o per annullare la comunicazione a fronte dell’accertamento di fatti o situazioni che inficino l’esito dell’istruttoria stessa”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GPS 2026/28: AGGIORNAMENTO e TRASFERIMENTO ED AGGIORNAMENTO. CHIARIMENTI

Notizie e thread social correlati

Continuità didattica sul sostegno 2026/27: supplenza potrebbe non essere confermata anche dopo richiesta famiglia e disponibilità del docentePer l'anno scolastico 2026/27, la continuità didattica sul sostegno sarà assicurata attraverso una procedura che verrà rinnovata.

Studenti provenienti da Gaza: ecco il DECRETO da 1,5 milioni per inclusione e continuità didattica e l’AVVISO con scadenza il 26 maggioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso un avviso con scadenza il 26 maggio, rivolto alle scuole che ospitano studenti provenienti da...

Si parla di: Continuità didattica sostegno 2026/27: scadenza il 26 giugno per l'inserimento dati a sistema da parte dei Dirigenti. Precisazioni del Ministero.

Conferma docenti di sostegno 2026/2027, nuova nota del MIM con indicazioni e scadenzeGarantire la stabilità del percorso educativo per gli alunni con disabilità è l’obiettivo centrale della recente nota prot. n. 5682 diffusa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il documento for ... tecnicadellascuola.it

Continuità docenti di sostegno, il Ministero ricorda le scadenze: richiesta entro il 31 maggio e comunicazione SIDI entro il 26 giugno. NOTAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito richiama l’attenzione delle scuole sulla procedura per la tutela della continuità didattica sui posti di sostegno, prevista dall’articolo 13 dell’Ordinanza mi ... orizzontescuola.it