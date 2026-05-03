Continuità didattica sul sostegno 2026 27 | supplenza potrebbe non essere confermata anche dopo richiesta famiglia e disponibilità del docente

Per l'anno scolastico 202627, la continuità didattica sul sostegno sarà assicurata attraverso una procedura che verrà rinnovata. Tuttavia, la supplenza potrebbe non essere confermata anche in presenza di richieste da parte delle famiglie e della disponibilità del docente incaricato. La decisione è stata ufficializzata tramite un'ordinanza ministeriale, che stabilisce le modalità di assegnazione e conferma delle supplenze sul posto di sostegno.

Continuità didattica su posto sostegno: la procedura sarà rinnovata anche per l'anno scolastico 202627, essendo stata inserita nell'OM n. 27 del 16 febbraio 2026. La procedura però non assicura, di per sè, la riconferma della supplenza. Ecco perché. L'articolo Continuità didattica sul sostegno 202627: supplenza potrebbe non essere confermata anche dopo richiesta famiglia e disponibilità del docente.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Assegnazioni provvisorie 2026/2027, le novità dopo gli esiti della mobilità Notizie correlate Continuità didattica sostegno 2026/27: come e quando il docente può accettare o rifiutare la conferma della supplenzaCon la nota 7766 del 26 marzo 2026 “Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027”, il Ministero... Continuità didattica sulla stessa supplenza sostegno del 2025/26: come funzionaNel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Continuità didattica sostegno 2026/27: come e quando il docente può accettare o rifiutare la conferma della supplenza; Continuità sostegno 2026/2027: quali sono i requisiti?; Docenti sostegno e continuità didattica; Posti di sostegno in deroga: 140mila da stabilizzare per assicurare la continuità didattica ai disabili. Continuità didattica sostegno 2026/27: come e quando il docente può accettare o rifiutare la conferma della supplenzaCon la nota 7766 del 26 marzo 2026 Continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027, il Ministero dell’Istruzione dà attuazione al DL 127/25, estendend ... orizzontescuola.it Docenti sostegno continuità didattica: nuove regole 2026/27Negli ultimi anni, la continuità didattica per gli alunni con disabilità è diventata un tema sempre più centrale. Il frequente cambio dei docenti di sostegno rappresenta infatti una criticità per il p ... tecnicadellascuola.it MIM: firmato il decreto per le immissioni in ruolo fuori regione. Valditara: "Un altro passo avanti nella lotta contro il precariato e per la continuità didattica" Leggi qui: https://www.vocedellascuola.it/mim-firmato-il-decreto-per-le-immissioni-in-ruolo-fuori-regione - facebook.com facebook MIM: firmato il decreto per le immissioni in ruolo fuori regione. Valditara: "Un altro passo avanti nella lotta contro il precariato e per la continuità didattica". Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che, a partire dall’anno sc x.com