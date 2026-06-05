Continui distacchi della rete elettrica a Valverde il sindaco si rivolge al Codacons

Notizia in breve

Alle 7 del mattino, il sindaco di Valverde ha contattato il Codacons dopo una notte con nuovi distacchi della rete elettrica e proteste crescenti tra i cittadini. La comunità si è trovata più volte senza energia durante le ultime ore, generando malcontento tra gli abitanti. La richiesta di intervento alle autorità è arrivata in seguito alle continue interruzioni di corrente che si sono succedute nel corso della notte.