Continui distacchi della rete elettrica a Valverde il sindaco si rivolge al Codacons

Da cataniatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 7 del mattino, il sindaco di Valverde ha contattato il Codacons dopo una notte con nuovi distacchi della rete elettrica e proteste crescenti tra i cittadini. La comunità si è trovata più volte senza energia durante le ultime ore, generando malcontento tra gli abitanti. La richiesta di intervento alle autorità è arrivata in seguito alle continue interruzioni di corrente che si sono succedute nel corso della notte.

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Dopo una notte segnata da nuovi distacchi di energia elettrica e da una protesta sempre più forte dei cittadini, il sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, ha contattato questa mattina alle 7.30 il Codacons, chiedendo un intervento urgente a tutela della popolazione. In queste ore si sarebbero. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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