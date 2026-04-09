Durante tutto il mese di aprile, Via Palermo e Via Salita S. Gaetano resteranno chiuse al traffico nel centro di Monreale. La chiusura è stata decisa per permettere il proseguimento dei lavori di scavo necessari al potenziamento della rete elettrica. Le strade interessate saranno interdette al transito durante l’intera durata dei lavori. La circolazione sarà deviata su strade alternative indicate dalle autorità locali.

MONREALE – Per consentire il proseguimento dei lavori di scavo per il potenziamento della rete elettrica di media tensione gestita da Distribuzione-Infrastrutture e Reti Italia, è stata emessa un’ordinanza dirigenziale che introduce limitazioni al transito e alla sosta in alcune aree del centro urbano. Gli interventi, che rappresentano la continuazione delle opere già avviate in Via Umberto I° e Via Salita S. Gaetano, si estenderanno anche a Via Palermo per il completamento dei lavori. Dal 10 aprile 2026 al 30 aprile 2026 (e comunque fino alla conclusione del cantiere) saranno operative le seguenti disposizioni: Divieto di transito veicolare in Via Umberto I°, Via Salita S. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Potenziamento della rete elettrica: chiuse al traffico Via Palermo e Via Salita S. Gaetano per tutto aprile

Strade chiuse per i lavori di potenziamento della rete elettricaLavori di potenziamento e adeguamento tecnologico della rete elettrica nel territorio di San Prisco.

Nocera Superiore, potenziamento della rete elettrica: al via investimenti strategici con Enel DistribuzioneProsegue il percorso di ammodernamento delle infrastrutture cittadine con un importante piano di potenziamento della rete elettrica.

Temi più discussi: Riccione, parte il progetto Terna per il potenziamento della rete elettrica: 60 milioni e 8 comuni coinvolti; Formigine, continua il potenziamento e rinnovamento delle cabine elettriche; Proseguono i lavori di scavo per nuove linee interrate di potenziamento della rete elettrica; Mello, al via importanti lavori sulla rete elettrica e sulla nuova illuminazione pubblica.

Proseguono i lavori di scavo per la posa di nuove Linee interrate per potenziamento della rete elettricaDal 7 al 30 aprile, dalle 7 alle 17, previsto per questo il restringimento della carreggiata e l'istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, su 5 vie lametine. lameziainforma.it

Lavori potenziamento rete elettrica, divieti nelle vie Trani, Turi e RiccheoPer consentire lavori di potenziamento della rete elettrica, sono stati istituiti divieti di sosta con rimozione, per tutti i veicoli, dall'8 aprile sino al 15 maggio 2026 in via Turi, via Trani (trat ... barlettaviva.it

Amica9 Tv. . A Barletta sono iniziati i lavori sul Lungomare Mennea per il potenziamento della rete elettrica. Previsti cambi alla viabilità e disagi temporanei. Il sindaco parla di intervento strategico che si somma ad altri: da quelli al Canale H al rifacimento del m - facebook.com facebook