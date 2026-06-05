Il Giro d'Italia Women 2026 è iniziato, organizzato da RCS Sports & Events con la collaborazione della Federazione Ciclistica Italiana e il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani. Continental si conferma Top Sponsor e Official Tyre dell'evento. La corsa al femminile si svolge in Italia e coinvolge diverse squadre e atlete. La competizione è entrata nella fase centrale, con le cicliste impegnate in diverse tappe del percorso.

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Entra nel vivo il Giro d'Italia Women 2026, la Corsa Rosa al femminile organizzata da RCS Sports & Events in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani. Dopo la partenza dello scorso 30 maggio da Cesenatico, la competizione sta vedendo le migliori cicliste internazionali sfidarsi tappa dopo tappa. Il gruppo procede verso Saluzzo, in provincia di Cuneo, dove domenica 7 giugno si terrà il gran finale di quest'edizione, che vede nuovamente Continental a supporto della manifestazione sportiva, in qualità di Top Sponsor e Official Tyre. Scattata nello stesso weekend in cui si è concluso il Giro d'Italia, la corsa sta mostrando un livello molto alto, con 21 team e 147 atlete in gara. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Continental si conferma Top Sponsor e Official Tyre del Giro d'Italia Women

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