Il Giro d’Italia e il Giro d’Italia Women arriveranno a Ravenna tra il 27 aprile e i primi di maggio del 2026. Le carovane attraverseranno diverse strade della città, attirando molti tifosi lungo il percorso. Gli organizzatori hanno comunicato le date e i tratti di strada coinvolti, senza ancora svelare i dettagli precisi sui punti di passaggio. La cittadina si prepara ad accogliere questo evento sportivo di rilievo.

Ravenna, 27 aprile 2026 – Per i tantissimi appassionati ravennati di ciclismo e di sport in generale, sono due gli appuntamenti da non lasciarsi sfuggire. Stiamo parlando del Giro d’Italia maschile e del Giro d’Italia Women, che attraverseranno il territorio del comune di Ravenna rispettivamente domenica 17 maggio (nona tappa Cervia – Corno alle Scale) e sabato 30 maggio (prima tappa Cesenatico – Ravenna). Dove passa il Giro d’Italia in provincia di Ravenna: strade e orari. Per quanto riguarda il Giro maschile, il percorso interesserà, come detto domenica 17 maggio, le frazioni di Castiglione di Ravenna, San Zaccaria, San Pietro in Campiano, San Pietro in Vincoli, Coccolia (attraversamento della Ravegnana) e San Pietro in Trento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Italia e Giro d’Italia Women a Ravenna: quando e dove passano le carovane

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