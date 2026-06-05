Costi elevati per la gestione de Cau a fronte di ricadute del servizio che non sarebbero all’altezza delle aspettative. Pietro Vignali, presidente del gruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia?Romagna, continua la sua battaglia contro la gestione della sanità regionale e delle Ausl. In questo caso presenta i numeri anche del bacino riminese, contestando quanto fatto da Regione e Ausl Romagna. Secondo i dati mostrati da Vignali, nella provincia di Rimini i Cau sono costati, tra attivazione e gestione, 10 milioni e 385mila euro. Sette in tutti quelli presenti: Bellaria, Cattolica, Morciano, Novafeltria, Riccione, Rimini e Santarcangelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conti in tasca ai Cau : "Costi elevati per la gestione. Si salva soltanto Morciano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ghost King in Coffin Protects Lover Through Ghost Eyes Ep1-60 | MULTI SUB

Notizie e thread social correlati

I conti in tasca al Comune. Conerobus, incubo costi: "Incertezza drammatica". Fondi per cultura e turismoIl Comune ha approvato la prima variazione di bilancio per il 2026, che copre circa due terzi dei 3,6 milioni di euro previsti, mediante la...

Vignali: i costi dei CAU esplodono e la riforma è un fallimentoI costi dei Centri di Assistenza Uscita (CAU) sono aumentati notevolmente, passando da 127.

Temi più discussi: Conti in tasca ai Cau : Costi elevati per la gestione. Si salva soltanto Morciano; Irpef, i lavoratori autonomi versano il doppio dei dipendenti; Caro energia per le piccole imprese italiane. I conti della CNA; Tassa soggiorno, 82 milioni in tasca. Strade, bus e sostegno alla moda. Ecco dove finisce il maxi tesoro.

Conti in tasca ai Cau : Costi elevati per la gestione. Si salva soltanto MorcianoVignali (FI) presenta le spese dei Centri di assistenza urgenza. A Novafeltria servono 159 euro per ogni singola prestazione. ilrestodelcarlino.it

Conti in tasca ai manager Generali. Greco è caro, ma al Leone conviene più di PerissinottoHa uno stipendio fisso di 1,3 milioni di euro, ma se dovesse riuscire a superare in maniera molto significativa gli obiettivi fissati nel budget annuale dal Cda sia in termini di risultato operativo ... affaritaliani.it

Erri De Luca, l’idolo della sinistra-sinistra che adesso è già diventato di destra-destra. E manda ai matti le conventicole x.com