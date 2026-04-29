Il Comune ha approvato la prima variazione di bilancio per il 2026, che copre circa due terzi dei 3,6 milioni di euro previsti, mediante la rinegoziazione di alcuni mutui con Cassa Depositi e Prestiti. La decisione arriva in un momento di grande incertezza sui costi per il trasporto pubblico, con Conerobus che segnala un quadro finanziario difficile. Contestualmente, sono stati assegnati fondi per cultura e turismo.

La giunta di centrodestra licenzia la prima variazione di bilancio del 2026 coprendo due terzi dell’ammontare complessivo (manovra da 3,6 milioni di euro) con la rinegoziazione di una parte dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti. Il Comune introiterà circa 2,5 milioni di euro da questa mossa finanziaria che però potrebbe avere delle controindicazioni in futuro. Le altre entrate sono state garantite dall’aumento dell’incasso delle multe (244mila euro) – tema molto sentito e fonte di polemiche – da un ricco avanzo dell’imposta di soggiorno (330mila euro), da maggiori introiti dell’addizionale Irpef, l’uso di parte del fondo di riserva, varie ed eventuali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I conti in tasca al Comune. Conerobus, incubo costi: "Incertezza drammatica". Fondi per cultura e turismo

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