I costi dei Centri di Assistenza Uscita (CAU) sono aumentati notevolmente, passando da 127.000 a oltre 203.000 accessi. Nonostante una spesa di 115 milioni di euro, la pressione sugli ospedali non si è ridotta. La riforma dei CAU è stata definita un fallimento, poiché i dati mostrano un aumento degli accessi e dei costi senza miglioramenti evidenti nei tempi di degenza o nella gestione delle risorse ospedaliere.

Perché gli accessi sono passati da 127.000 a oltre 203.000?. Come può una spesa di 115 milioni non ridurre la pressione ospedaliera?. Quali differenze spiegano il modello sostenibile di Cesena rispetto alla regione?. Cosa rischia il sistema sanitario se la riforma continua a fallire?.? In Breve Accessi a Forlì-Cesena saliti da 127.784 nel 2019 a 203.721 nel 2025.. Spesa regionale CAU passata da 38,4 milioni a 73,9 milioni di euro.. A Cesena il costo medio per singolo accesso CAU è di 50,8 euro.. Solo 625 pazienti hanno abbandonato la struttura di Cesena prima della visita.. I costi dei CAU esplodono a 115,7 milioni di euro mentre la pressione sanitaria non cala. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vignali: i costi dei CAU esplodono e la riforma è un fallimento

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