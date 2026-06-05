Il campione del mondo del 1982 ha raccontato di aver conosciuto Flavio da quando erano bambini. Ricorda un episodio in cui il giovane preferì dedicarsi al tennis rispetto alla squadra di calcio locale. Attualmente, esprime il suo sostegno al tennista, augurandogli di vincere il prossimo torneo di grande livello. Non sono stati forniti dettagli su altre competizioni o risultati recenti, né su eventuali incontri tra i due in ambito sportivo.

Il legame tra Flavio Cobolli e Bruno Conti è sempre stato di quelli profondi, fervidi. E anche sinceri, fatto di affetto vero, che va oltre qualsiasi interesse. Mercoledì Marazico ha festeggiato la semifinale di “Cobbo” da Nettuno, da casa sua. In attesa poi di vederlo giocare oggi. “Ci sarà una semifinale tutta italiana in un torneo importante come il Roland Garros e questo già mi rende felice di per sé – dice lui –. Ma mi perdonerete, io faccio il tifo per Flavio con tutto me stesso”. Cobolli lei l’ha conosciuto da piccolo, quando era nel settore giovanile della Roma. “Non dimenticherò mai quando ci siamo trovati io e la sua famiglia nel momento della decisione, se continuare con il calcio o insistere solo con il tennis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Conti: "Cobolli a 13 anni preferì il tennis alla Roma. Ora tifo per lui: vinci il Roland Garros!"

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Flavio Cobolli vs Learner Tien - FULL Match Highlights | Round 3 | Roland Garros 2026

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