Roland Garros secondo voi ora Cobolli può vincere il torneo?

Notizia in breve

Al torneo di Roland Garros, Cobolli ha superato il suo avversario in tre set e si è qualificato per il turno successivo. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-2. Ora, con questa vittoria, si prepara ad affrontare il prossimo avversario nel torneo. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, che si chiedono se possa proseguire il cammino fino alla finale.