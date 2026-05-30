Roland Garros secondo voi ora Cobolli può vincere il torneo?
Al torneo di Roland Garros, Cobolli ha superato il suo avversario in tre set e si è qualificato per il turno successivo. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 3-6, 6-2. Ora, con questa vittoria, si prepara ad affrontare il prossimo avversario nel torneo. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, che si chiedono se possa proseguire il cammino fino alla finale.
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Allora secondo voi chi vince questo #RolandGarros??? @redsbi @opocaj33 @effe7effe @DarioPuppo x.com
Federer, Djokovic e pure Nadal avrebbero giocato a mezzogiorno un secondo turno del Roland Garros? Io credo proprio di no. Io, fossi stato Sinner e mi avessero messo a mezzogiorno in queste condizioni, gli avrei detto: giocate voi, arrivederci e grazie facebook
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