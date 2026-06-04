Da Cecchinato a Sinner fino a Cobolli e Arnaldi | perché il Roland Garros racconta la profondità del tennis italiano
Dal 2018 al 2026, l’Italia ha sempre avuto almeno un tennista in gara alla seconda settimana di Roland Garros, ovvero agli ottavi di finale o oltre. Questa costanza si è mantenuta per otto edizioni consecutive, riflettendo una presenza stabile e significativa nel torneo maschile. Tra i protagonisti ci sono stati giocatori come Cecchinato, Sinner, Cobolli e Arnaldi, che hanno contribuito a questa continuità.
C’è un dato che, più di ogni altro, racconta la trasformazione del tennis italiano maschile nell’ultimo decennio: dal Roland Garros 2018 all’edizione 2026, l’Italia ha sempre portato almeno un giocatore alla seconda settimana del torneo, vale a dire agli ottavi di finale o oltre. Nove edizioni consecutive con almeno un azzurro ancora in corsa nella fase decisiva dello Slam parigino rappresentano una continuità senza precedenti e certificano la profondità raggiunta dal movimento. La chiave di lettura più interessante è che questa striscia non può essere spiegata soltanto con l’esplosione di Jannik Sinner. Al contrario, è il risultato di una filiera che ha saputo produrre giocatori competitivi in epoche diverse e con caratteristiche differenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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La profondità del tennis italiano: il mazziere toglie la coppia d’assi e si cala il tris di fanti al Roland GarrosAl Roland Garros 2026, il tennis maschile italiano ha mostrato una presenza significativa, con giocatori che hanno ottenuto risultati notevoli.
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Venerdì al Roland Garros, grazie ad Arnaldi e Cobolli saliranno a 17 le semifinali maschili italiane Slam, da quella firmata a Parigi nel 2018 da Cecchinato. Nei 50 anni precedenti dell’Era Open ne sono arrivate 5! L’Italia vanta 12 presenza in semifinale negli facebook
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