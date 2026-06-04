Dal 2018 al 2026, l’Italia ha sempre avuto almeno un tennista in gara alla seconda settimana di Roland Garros, ovvero agli ottavi di finale o oltre. Questa costanza si è mantenuta per otto edizioni consecutive, riflettendo una presenza stabile e significativa nel torneo maschile. Tra i protagonisti ci sono stati giocatori come Cecchinato, Sinner, Cobolli e Arnaldi, che hanno contribuito a questa continuità.

C’è un dato che, più di ogni altro, racconta la trasformazione del tennis italiano maschile nell’ultimo decennio: dal Roland Garros 2018 all’edizione 2026, l’Italia ha sempre portato almeno un giocatore alla seconda settimana del torneo, vale a dire agli ottavi di finale o oltre. Nove edizioni consecutive con almeno un azzurro ancora in corsa nella fase decisiva dello Slam parigino rappresentano una continuità senza precedenti e certificano la profondità raggiunta dal movimento. La chiave di lettura più interessante è che questa striscia non può essere spiegata soltanto con l’esplosione di Jannik Sinner. Al contrario, è il risultato di una filiera che ha saputo produrre giocatori competitivi in epoche diverse e con caratteristiche differenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Da Cecchinato a Sinner, fino a Cobolli e Arnaldi: perché il Roland Garros racconta la profondità del tennis italiano

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