Conte promette battaglia per rilanciare Casa Sollievo | Perderlo sarebbe una sciagura

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che perdere Casa Sollievo della Sofferenza sarebbe una sciagura. Ha promesso di impegnarsi per rilanciare questa struttura sanitaria.

“Perdere questo grande presidio sanitario sarebbe una sciagura”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a proposito di Casa Sollievo della Sofferenza.“Questa è una comunità che è cresciuta con un grandissimo sviluppo, lo sappiamo, grazie a Padre Pio. Io lo chiamo ancora. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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