Sangue cordonale la ' banca' di Casa Sollievo a rischio | Presidio da potenziare per non rischiare di perderlo

Un appello è stato rivolto a potenziare la banca regionale del sangue cordonale di una struttura sanitaria, per evitare la perdita del presidio. La richiesta è stata avanzata da un gruppo politico regionale, che ha evidenziato la necessità di intervenire per garantire la continuità del servizio. La questione riguarda la gestione e il mantenimento di questa risorsa, considerata strategica per il settore sanitario locale.