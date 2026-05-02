Sangue cordonale la ' banca' di Casa Sollievo a rischio | Presidio da potenziare per non rischiare di perderlo
Un appello è stato rivolto a potenziare la banca regionale del sangue cordonale di una struttura sanitaria, per evitare la perdita del presidio. La richiesta è stata avanzata da un gruppo politico regionale, che ha evidenziato la necessità di intervenire per garantire la continuità del servizio. La questione riguarda la gestione e il mantenimento di questa risorsa, considerata strategica per il settore sanitario locale.
Potenziare la banca regionale del sangue cordonale di Casa Sollievo della Sofferenza per non rischiare di perderla: è l'allarme lanciato dal gruppo regionale di Fratelli d'Italia (presidente Paolo Pagliaro, la vicepresidente Tonia Spina e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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