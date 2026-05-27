Papa Leone istituisce commissione per rilanciare Casa Sollievo della Sofferenza
Papa Leone ha istituito una commissione per rilanciare “Casa Sollievo della Sofferenza”, la fondazione fondata da San Pio da Pietrelcina. La decisione è stata annunciata ufficialmente e riguarda la gestione e lo sviluppo della struttura. La commissione avrà il compito di valutare le strategie di rilancio e di coordinare le attività future. La fondazione si occupa di assistenza e ricerca nel settore sanitario e assistenziale.
Papa Leone ha istituito una commissione per rilanciare “Casa Sollievo della Sofferenza”, la fondazione voluta da San Pio da Pietrelcina. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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