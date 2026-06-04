Possibile addio al Bologna per Federico Ravaglia con il portiere del Bologna che potrebbe cambiare aria per cercare un’avventura da titolare in Serie A. Secondo quanto affermato da Sky l’Udinese avrebbe preso informazioni sull’estremo difensore rossoblu cercando di capire quali siano le richieste del Bologna per il proprio portiere. Nel caso in cui Okoye dovesse salutare il Friuli, il posto da titolare potrebbe passare proprio a Ravaglia, chiuso a Bologna da Skorupski, giunto al suo ultimo anno di contratto con la formazione emiliana. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Chi è il più... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ravaglia nel mirino dell’Udinese, può diventare il titolare in caso di partenza di Okoye

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Ravaglia nel mirino dell’Udinese, può diventare il titolare in caso di partenza di OkoyePossibile addio al Bologna per Federico Ravaglia con il portiere del Bologna che potrebbe cambiare aria per cercare un’avventura da titolare in Serie A. calciomercato.it