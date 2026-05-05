Udinese supera il Torino 2-0 | vittoria convincente dei friulani in Serie A

L'Udinese ha battuto il Torino con il punteggio di 2-0 in una partita di Serie A giocata in casa. I friulani hanno segnato due gol nel corso del primo tempo e non hanno subito reti nel secondo, portando a casa i tre punti. La partita si è svolta in un clima di grande intensità, con entrambe le squadre che si sono affrontate senza esclusione di colpi.

"> UDINE, ITALIA – 02 MAGGIO: Thomas Kristensen del Udinese segna il secondo gol della sua squadra con un colpo di testa durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Torino FC allo Stadio Friuli il 2 maggio 2026 a Udine, Italia. (Foto di Timothy RogersGetty Images) Udinese Raggiunge una Vittoria Convincente. Il Udinese ha mantenuto viva la sua speranza di un piazzamento tra le prime dieci in classifica, superando con sicurezza il Torino con un punteggio di 2-0, grazie ai gol di Kingsley Ehizibue e Thomas Kristensen. Nonostante un lungo elenco di assenti, tra cui Keinan Davis, Jesper Karlstrom e Nicolò Bertola, i friulani hanno mostrato determinazione, riflettendo la loro resilienza dopo il pareggio 3-3 contro la Lazio.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Udinese supera il Torino 2-0: vittoria convincente dei friulani in Serie A. LA JUVE PASSA CON L'UDINESE IN COPPA ITALIA TRA UNA PROVA CONVINCENTE E I GHOSTBUSTERS!!! Notizie correlate Udinese-Torino 2-0, i friulani salgono a quota 47L’Udinese ha superato in casa per 2-0 il Torino nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Milan-Udinese 0-2: Ekkelenkamp di testa firma il raddoppio per i friulani | Serie A Newsl'Udinese di Kosta Runjaic raddoppia contro il Milan di Massimiliano Allegri nella partita della 32ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'Udinese supera 2-0 il Torino: Ehizibue e Kristensen regalano i tre punti a Runjaic; L’Udinese supera il Torino a Udine: decidono le reti di Ehizibue e Kristensen; Calcio, Udinese batte Torino 2-0; Udinese, 2-0 al Torino: Runjaic a un punto dall'ottavo posto. Udinese supera il Torino 2-0: vittoria convincente dei friulani in Serie A.Il Udinese ha mantenuto viva la sua speranza di un piazzamento tra le prime dieci in classifica, superando con sicurezza il Torino con un punteggio di 2-0, grazie ai gol di Kingsley Ehizibue e Thomas ... napolipiu.com L'Udinese supera il Torino 2-0: Ehizibue e Kristensen a segnoL'Udinese ha superato il Torino con un netto 2-0 al Bluenergy Stadium, conquistando tre punti fondamentali per avvicinarsi all'obiettivo stagionale. I friulani hanno dominato la gara, sbloccando il ri ... it.blastingnews.com | L'Udinese supera il Torino, parità tra Como e Napoli e tra Atalanta e Genoa | Risultati e classifica dopo le gare della domenica della 35a Giornata di Serie A #MondoRossoBlù #MRB #SerieA x.com | L'Udinese supera il Torino, parità tra Como e Napoli e tra Atalanta e Genoa | Risultati e classifica dopo le gare del sabato della 35a Giornata di Serie A #MondoRossoBlù #MRB #SerieA - facebook.com facebook