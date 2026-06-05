Container si stacca da un tir e schiaccia un' auto nel Porto di Napoli
Un container si è staccato da un tir e ha schiacciato un’auto nel porto di Napoli. L’incidente si è verificato nell’area portuale, senza segnalare feriti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di verifica. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o responsabilità.
Un container si sarebbe staccato da un tir ed è finito su un'auto, schiacciandola. L'incidente è avvenuto nell'area portuale di Napoli. Le immagini sono state diffuse dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha mostrato il mezzo pesante e la vettura coinvolta.Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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