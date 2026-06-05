Container si stacca da un tir e schiaccia un' auto nel Porto di Napoli

Notizia in breve

Un container si è staccato da un tir e ha schiacciato un’auto nel porto di Napoli. L’incidente si è verificato nell’area portuale, senza segnalare feriti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di verifica. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o responsabilità.