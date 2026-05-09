Msc i container per l?Asia passano dal porto di Napoli

Il porto di Napoli ha recentemente accolto un aumento del traffico di container provenienti dall’Asia, grazie all’arrivo di navi più grandi rispetto al passato. La compagnia di navigazione Msc, leader mondiale nel settore, ha scelto il porto partenopeo come nuova tappa delle sue rotte commerciali. Questa decisione ha portato a un incremento dei passaggi e alla movimentazione di contenitori di dimensioni mai viste prima nel porto.

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Più traffici, navi più grandi, addirittura di dimensioni mai arrivate nel porto di Napoli. Msc, il primo operatore al mondo, ha inserito il porto di Napoli tra le nuove rotte della Dragon, la linea che collega Asia e Nord America. «Avremo più contenitori e navi più grandi» conferma Pasquale Legora De Feo, amministratore delegato di Conateco e Soteco, i due terminal del Gruppo Msc nel porto di Napoli. «Il primo trimestre di quest’anno - aggiunge - ha già segnato numeri positivi che oscillano intorno all’8%; credo che per fine anno possiamo arrivare alla doppia cifra, intorno a un +12%. Questo significa più lavoro, nuove assunzioni, più possibilità di sviluppo per il porto di Napoli».🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Msc, i container per l?Asia passano dal porto di Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Missile su Ankara, ma i container turchi passano lo strettoIl conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi coinvolgendo progressivamente un’area sempre più ampia del Medio Oriente. Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container...