container sospetti per israele ispezione gdf nel porto di gioia tauro

La Guardia di Finanza ha effettuato un’ispezione nel porto di Gioia Tauro su alcuni container sospetti destinati a Israele. L’obiettivo è verificare se il carico sia diretto a una fabbrica di armi, dato che questa informazione non risulta nella documentazione di accompagnamento. L’indagine si concentra sull’identificazione del destinatario finale del materiale.

GIOIA TAURO, 18 MAR – La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno messo sotto ispezione 8 container arrivati nei giorni scorsi nel porto di Gioia Tauro che conterrebbero “materiale bellico” diretto ad Israele. La vicenda era stata sollevata da un’inchiesta giornalistica e ripresa dai sindacati Usb e Orsa che avevano chiesto l’ispezione. All’interno dei container, secondo quanto si è appreso a seguito di una visita al porto della deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico e del responsabile regionale del sindacato Usb Peppe Marra, ci sono barre d’acciaio, alcune quadrate e altre tonde. Il punto è stabilire se il destinatario finale del carico è una fabbrica di armi, che non compare nella bolla, e soprattutto la natura dell’acciaio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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