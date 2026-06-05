Il consigliere del Partito Democratico ha chiesto chiarimenti sulla regolarità dell’incarico di consulenza affidato dalla Fondazione Teatro Comunale a Roberto Accorsi, ex commissario capo della Polizia Locale. La richiesta mira a fare luce sulla procedura seguita e sulla legittimità dell’incarico. La Fondazione non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla nomina o sulle modalità di affidamento.

Chiarimenti sulla regolarità dell’incarico di consulenza affidato dalla Fondazione Teatro Comunale a Roberto Accorsi, ex commissario capo della Polizia Locale. A chiederli è il consigliere comunale del Pd Davide Nanni (nella foto), con un’interpellanza rivolta a sindaco e assessore competente, che punta a verificare il rispetto della normativa sul ’ pantouflage ’, il divieto per ex dipendenti pubblici di assumere incarichi presso soggetti privati destinatari della loro attività negli anni precedenti. Nanni chiede se l’amministrazione fosse a conoscenza delle disposizioni vigenti, se la collaborazione con Accorsi sia conforme alla normativa e quali azioni intenda adottare per prevenire possibili conflitti di interesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consulenza affidata a Roberto Accorsi, il consigliere Nanni (Pd): "Vogliamo chiarezza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascensori, silenzio del Comune. Il comitato chiede chiarezza: "Vogliamo notizie sul progetto"Il comitato cittadino di Porta Nuova ha denunciato il mancato riscontro da parte del Comune riguardo ai progetti sugli ascensori nell’area.

Giubileo: Nanni-Stampete (Misto-Pd), procedono interventi su strade, marciapiedi, ponti e piazzeDurante una riunione della commissione congiunta dedicata al Giubileo e ai Lavori pubblici, è stata ascoltata l’assessora ai Lavori Pubblici per...

Si parla di: Consulenza affidata a Roberto Accorsi, il consigliere Nanni (Pd): Vogliamo chiarezza; Pantouflage e Teatro Comunale, Nanni presenta un’interpellanza sul ruolo dell’ex commissario Accorsi.

Consulenza affidata a Roberto Accorsi, il consigliere Nanni (Pd): Vogliamo chiarezzaChiarimenti sulla regolarità dell’incarico di consulenza affidato dalla Fondazione Teatro Comunale a Roberto Accorsi, ex commissario capo della Polizia ... ilrestodelcarlino.it