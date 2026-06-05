Consulenza affidata a Roberto Accorsi il consigliere Nanni Pd | Vogliamo chiarezza

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consigliere del Partito Democratico ha chiesto chiarimenti sulla regolarità dell’incarico di consulenza affidato dalla Fondazione Teatro Comunale a Roberto Accorsi, ex commissario capo della Polizia Locale. La richiesta mira a fare luce sulla procedura seguita e sulla legittimità dell’incarico. La Fondazione non ha ancora fornito dettagli ufficiali sulla nomina o sulle modalità di affidamento.

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Chiarimenti sulla regolarità dell’incarico di consulenza affidato dalla Fondazione Teatro Comunale a Roberto Accorsi, ex commissario capo della Polizia Locale. A chiederli è il consigliere comunale del Pd Davide Nanni (nella foto), con un’interpellanza rivolta a sindaco e assessore competente, che punta a verificare il rispetto della normativa sul ’ pantouflage ’, il divieto per ex dipendenti pubblici di assumere incarichi presso soggetti privati destinatari della loro attività negli anni precedenti. Nanni chiede se l’amministrazione fosse a conoscenza delle disposizioni vigenti, se la collaborazione con Accorsi sia conforme alla normativa e quali azioni intenda adottare per prevenire possibili conflitti di interesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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